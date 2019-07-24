В Анталье в ДТП с автобусом пострадали 25 туристов

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В турецкой провинции Анталья в районе Кемера произошла авария с участием туристического автобуса. По предварительным данным, пострадали 25 граждан Польши и Норвегии.
В Анталье в ДТП с автобусом пострадали 25 туристов
  • Reuters

Об этом сообщает Anadolu.

Всем пострадавшим помощь была оказана амбулаторно.

В генконсульстве России в Анталье заявили, что российские туристы не пострадали.

«Подтверждаем ДТП. По информации полиции и управления по культуре и туризму Антальи, среди пострадавших российских граждан нет», — цитирует представителя дипмиссии РИА Новости.

В июне двое россиян погибли в ДТП в районе турецкой Аланьи. 

Ранее в результате аварии с участием автобуса в итальянской Сиене пострадали 19 россиян, одна гражданка России погибла.

Очевидец рассказал Пятому каналу о подробностях дорожно-транспортного происшествия.

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