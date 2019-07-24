В Анталье в ДТП с автобусом пострадали 25 туристов
- Reuters
Об этом сообщает Anadolu.
Всем пострадавшим помощь была оказана амбулаторно.
В генконсульстве России в Анталье заявили, что российские туристы не пострадали.
«Подтверждаем ДТП. По информации полиции и управления по культуре и туризму Антальи, среди пострадавших российских граждан нет», — цитирует представителя дипмиссии РИА Новости.
В июне двое россиян погибли в ДТП в районе турецкой Аланьи.
Ранее в результате аварии с участием автобуса в итальянской Сиене пострадали 19 россиян, одна гражданка России погибла.
Очевидец рассказал Пятому каналу о подробностях дорожно-транспортного происшествия.