Двое россиян погибли в ДТП на юге Турции
- РИА Новости
«Автомобиль сбил двух российских туристов, мужа и жену, в посёлке Махмутлар в районе Аланьи», — сказал представитель генконсульства.
По уточнённым данным, виновник ДТП задержан и находится под стражей.
«Мы находимся в контакте с турецкими властями в связи с данным происшествием», — добавил собеседник агентства.
В мае в посольстве России в Италии сообщили, что в ДТП с автобусом в итальянской Сиене пострадали 19 соотечественников, одна гражданка России погибла.
Очевидец рассказал Пятому каналу подробности о дорожно-транспортном происшествии.