Двое россиян погибли в ДТП на юге Турции

В результате ДТП в районе турецкой Аланьи погибли по меньшей мере двое российских граждан. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на генконсульство России в Анталье.

«Автомобиль сбил двух российских туристов, мужа и жену, в посёлке Махмутлар в районе Аланьи», — сказал представитель генконсульства.

По уточнённым данным, виновник ДТП задержан и находится под стражей.

«Мы находимся в контакте с турецкими властями в связи с данным происшествием», — добавил собеседник агентства.

В мае в посольстве России в Италии сообщили, что в ДТП с автобусом в итальянской Сиене пострадали 19 соотечественников, одна гражданка России погибла.

Очевидец рассказал Пятому каналу подробности о дорожно-транспортном происшествии.