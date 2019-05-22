В посольстве уточнили число пострадавших в ДТП в Италии россиян

В посольстве России в Италии уточнили, что в ДТП с автобусом в итальянской Сиене пострадали 19 россиян, ещё одна гражданка России погибла.

«Согласно поступившим спискам, пострадали 19 россиян, одна женщина погибла. Её личность не раскрывается. Всего в две больницы поступили 33 человека, четверо из них от госпитализации отказались. В основном пострадавшие получили лёгкие травмы», — сказал РИА Новости дипломат.

Он отметил, что среди пострадавших также граждане Армении, Казахстана, Украины, Белоруссии, Молдавии, Грузии и Румынии.

22 мая в итальянской Сиене перевернулся автобус.

В результате ДТП один человек погиб, ещё десять пострадали. Позднее было опубликовано видео с места аварии.