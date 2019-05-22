В посольстве уточнили число пострадавших в ДТП в Италии россиян
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«Согласно поступившим спискам, пострадали 19 россиян, одна женщина погибла. Её личность не раскрывается. Всего в две больницы поступили 33 человека, четверо из них от госпитализации отказались. В основном пострадавшие получили лёгкие травмы», — сказал РИА Новости дипломат.
Он отметил, что среди пострадавших также граждане Армении, Казахстана, Украины, Белоруссии, Молдавии, Грузии и Румынии.
22 мая в итальянской Сиене перевернулся автобус.
В результате ДТП один человек погиб, ещё десять пострадали. Позднее было опубликовано видео с места аварии.