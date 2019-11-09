В результате опрокидывания автобуса в Германии пострадали 32 человека

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В результате опрокидывания автобуса на трассе рядом с Гамбургом пострадали 32 человека. Об этом сообщает Bild.
В результате опрокидывания автобуса в Германии пострадали 32 человека
  • Reuters

«Серьёзное ДТП произошло в провинции Шлезвиг-Гольштейн утром в субботу на автобане рядом с Гамбургом. Направлявшийся из Польши автобус попал в ДТП в 5:35 местного времени (03:35 мск. — RT)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что транспортное средство вылетело с проезжей части и перевернулось. Причина аварии не уточняется.

3 ноября во Франции в результате опрокидывания автобуса Flixbus, следовавшего из Парижа в Лондон, пострадали 33 человека.

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