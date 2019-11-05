Подозреваемый в подготовке теракта в Москве признал вину

Подозреваемый в подготовке теракта в Москве гражданин Киргизии признал вину. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Следственного комитета по столице.

Как отмечается, в настоящее время следователями расследуется дело в отношении мужчины 1989 года рождения, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК России («Покушение на совершение террористического акта»).

По данным следствия, в сентябре мужчина приехал в Москву «с целью совершения террористического акта».

«На протяжении месяца мужчина искал соучастников, изучал литературу, смотрел обучающие видеоролики, а также выбирал место для совершения противоправных действий, направленных на неопределённый круг лиц», — говорится в сообщении.

Как заявили в СК, «в ходе допроса подозреваемый признал вину». В настоящее время он заключён под стражу.

В середине октября в Крыму был задержан гражданин России — член украинских экстремистских организаций, который планировал устроить взрыв в административном здании.