В Крыму задержали готовившего взрыв на полуострове россиянина
- РИА Новости
«В городе Саки Республики Крым задержан российский гражданин, приверженец нацистской идеологии, являющийся членом украинских экстремистских организаций», — приводит РИА Новости сообщение.
Как отмечается, он собирался устроить взрыв в одном из административных зданий Крыма.
В гараже задержанного нашли самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для его изготовления.
«Обнаружены готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для его изготовления, бутылки с зажигательной смесью», — заявили в ФСБ.
По данному факту возбуждено дело о подготовке к теракту и незаконном изготовлении взрывных устройств.
В начале июня ФСБ провела в Крыму операцию по задержанию сторонников террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*.
* «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.