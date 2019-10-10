В Крыму задержали готовившего взрыв на полуострове россиянина

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В Крыму задержали гражданина России — члена украинских экстремистских организаций, который планировал взрыв в административном здании на территории республики. Об этом говорится в заявлении, опубликованном ФСБ России.
В Крыму задержали готовившего взрыв на полуострове россиянина
  • РИА Новости

«В городе Саки Республики Крым задержан российский гражданин, приверженец нацистской идеологии, являющийся членом украинских экстремистских организаций», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, он собирался устроить взрыв в одном из административных зданий Крыма.

В гараже задержанного нашли самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для его изготовления.

«Обнаружены готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для его изготовления, бутылки с зажигательной смесью», — заявили в ФСБ.

По данному факту возбуждено дело о подготовке к теракту и незаконном изготовлении взрывных устройств.

В начале июня ФСБ провела в Крыму операцию по задержанию сторонников террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*. 

* «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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