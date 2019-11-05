На Филиппинах ликвидировали троих предполагаемых террористов

Военные на Филиппинах ликвидировали трёх человек, пытавшихся совершить теракт.

Как сообщает портал Rappler, двое предполагаемых террористов, отец и сын, были гражданами Египта, один — гражданин Филиппин.

Они были остановлены на военном блокпосту на пути в город Холо, столицу провинции Сулу, где планировали совершить теракт. Злоумышленники начали стрелять и были убиты ответным огнём со стороны военных.

Ранее глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что оказавшиеся на свободе в Сирии боевики террористической организации «Исламское государство»* несут угрозу Ближневосточному региону и всей Европе.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.