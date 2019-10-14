В Люксембурге заявили, что боевики ИГ в Сирии несут угрозу Европе

Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что оказавшиеся на свободе в Сирии боевики террористической организации «Исламское государство»* несут угрозу не только ближневосточному региону, но и всей Европе.

«Некоторые, а может уже и многие, мы этого пока не знаем, оказались на свободе и свободно перемещаются​​​. Это даст ИГ новый толчок не только в регионе, но во всем мире, а также и в Европе», — цитирует его ТАСС.

Министр также добавил, что западная коалиция всегда стремилась к борьбе с террористами, поэтому военная операция Турции на севере Сирии не поддаётся пониманию.



Ранее американский лидер Дональд Трамп в своём Twitter заявил, что сирийские курды могут намеренно отпускать некоторых боевиков ИГ, чтобы вовлечь США в конфликт.

13 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал дезинформацией сообщения о том, что из тюрьмы в Сирии во время турецкой операции «Источник мира» сбежали боевики ИГ.

9 октября Эрдоган объявил о начале операции Вооружённых сил Турции на территории Сирии.

Подробнее по теме — в материале RT.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.