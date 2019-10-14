В Люксембурге заявили, что боевики ИГ в Сирии несут угрозу Европе
- РИА Новости
«Некоторые, а может уже и многие, мы этого пока не знаем, оказались на свободе и свободно перемещаются. Это даст ИГ новый толчок не только в регионе, но во всем мире, а также и в Европе», — цитирует его ТАСС.
Министр также добавил, что западная коалиция всегда стремилась к борьбе с террористами, поэтому военная операция Турции на севере Сирии не поддаётся пониманию.
Ранее американский лидер Дональд Трамп в своём Twitter заявил, что сирийские курды могут намеренно отпускать некоторых боевиков ИГ, чтобы вовлечь США в конфликт.
13 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал дезинформацией сообщения о том, что из тюрьмы в Сирии во время турецкой операции «Источник мира» сбежали боевики ИГ.
9 октября Эрдоган объявил о начале операции Вооружённых сил Турции на территории Сирии.
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* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.