Трамп: курды могут отпустить часть боевиков ИГ

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Американский лидер Дональд Трамп в своём Twitter заявил, что сирийские курды могут намеренно отпускать некоторых боевиков террористической группировки «Исламское государство»*, чтобы вовлечь США в конфликт.
Трамп: курды могут отпустить часть боевиков ИГ
  • Reuters

По его словам, США «не собираются вмешиваться в войну между людьми, конфликтующими друг с другом на протяжении 200 лет». 

«У европейцев была возможность получить своих заключённых боевиков ИГИЛ, но нести расходы они не хотели. „Пусть платят США“, — сказали они. Курды могут кого-то освобождать, чтобы втянуть в это нас», — написал Трамп. 

Ранее Трамп потребовал от Турции, проводящей в Сирии операцию «Источник мира», и курдов не допустить побега боевиков ИГ. 

Также он заявил, что американская сторона «удерживает худших из заключённых боевиков ИГ». 

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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