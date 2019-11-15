Эспер заявил о выгоде КНДР и Китая от конфликта Японии с Южной Кореей

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что раскол между Японией и Южной Кореей приносит выгоду КНДР и Китаю.

«От конфликтов или застоя в отношениях между Японией и Южной Кореей получают выгоду Китай и КНДР», — приводит РИА Новости слова Эспера.

Также он подчеркнул важность Соглашения о всеобъемлющей защите военной информации (GSOMIA) для альянса США, Японии и Южной Кореи, отметив, что прекращение его действия нарушает возможность быстрого и эффективного обмена информацией между союзниками.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты отслеживают ситуацию на Корейском полуострове после того, как Южная Корея и Япония сообщили о пуске КНДР баллистических ракет малой дальности.

В августе стало известно, что Япония и Южная Корея продолжат обмен разведданными через США.