США отслеживают ситуацию с ракетными пусками в КНДР
- Reuters
«Мы продолжаем отслеживать ситуацию и находимся в тесном контакте с нашими союзниками в Японии и Южной Корее», — сообщили ТАСС в американской администрации.
Ранее южнокорейское Министерство обороны заявило, что военные зафиксировали пуски в КНДР двух ракет в сторону Японского моря.
Как отметили в Японии, две баллистические ракеты малой дальности были запущены в направлении Японского моря и пролетели на расстоянии 350—400 км, высота полёта составила 100 км.