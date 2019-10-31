США отслеживают ситуацию с ракетными пусками в КНДР

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Соединённые Штаты отслеживают ситуацию на Корейском полуострове после того, как Южная Корея и Япония сообщили о пуске КНДР баллистических ракет малой дальности.
США отслеживают ситуацию с ракетными пусками в КНДР
  • Reuters

«Мы продолжаем отслеживать ситуацию и находимся в тесном контакте с нашими союзниками в Японии и Южной Корее», — сообщили ТАСС в американской администрации.

Ранее южнокорейское Министерство обороны заявило, что военные зафиксировали пуски в КНДР двух ракет в сторону Японского моря.

Как отметили в Японии, две баллистические ракеты малой дальности были запущены в направлении Японского моря и пролетели на расстоянии 350—400 км, высота полёта составила 100 км.

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