Минобороны Японии сообщило, что ракеты КНДР пролетели 350—400 км

Минобороны Японии сообщило, что две баллистические ракеты малой дальности, запущенные КНДР по направлению к Японскому морю, пролетели на расстоянии 350—400 км, высота полёта составила 100 км, передаёт РИА Новости.

Район Минато в Токио. Архивное фото / © Наталья Селиверстова

РИА Новости

Об этом сообщил глава японского оборонного ведомства Таро Коно. Ранее южнокорейское Министерство обороны заявило, что военные зафиксировали пуски в КНДР двух ракет в сторону Японского моря. Минобороны Японии эту информацию подтвердило.