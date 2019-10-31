Минобороны Японии сообщило, что ракеты КНДР пролетели 350—400 км

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Минобороны Японии сообщило, что две баллистические ракеты малой дальности, запущенные КНДР по направлению к Японскому морю, пролетели на расстоянии 350—400 км, высота полёта составила 100 км, передаёт РИА Новости.
Минобороны Японии сообщило, что ракеты КНДР пролетели 350—400 км
  • Район Минато в Токио. Архивное фото / © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Об этом сообщил глава японского оборонного ведомства Таро Коно.

Ранее южнокорейское Министерство обороны заявило, что военные зафиксировали пуски в КНДР двух ракет в сторону Японского моря.

Минобороны Японии эту информацию подтвердило.

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