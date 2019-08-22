МИД Японии вызвал посла Южной Кореи

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Министерство иностранных дел Японии вызвало посла Южной Кореи Нам Гван Пё из-за решения Сеула не продлевать далее договор о всеобъемлющей защите военной информации, который предполагал обмен разведывательными данными между странами. 
МИД Японии вызвал посла Южной Кореи
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«Правительство Южной Кореи связало решение о прекращении действия соглашения с недавними изменениями в системе экспорта товаров из нашей страны. Претензии Южной Кореи не принимаются, мы выражаем решительный протест», — приводит ТАСС заявление министра иностранных дел Японии Таро Коно, который провёл встречу с южнокорейским послом.

По словам главы МИД Японии, кризис в двусторонних отношениях между странами вызван негативной политикой Сеула.

22 августа южнокорейские власти приняли решение прекратить обмен разведывательной информацией с Японией.

Ранее сообщалось, что Южная Корея исключит Японию из белого списка торговых партнёров в ответ на ограничительные меры, которые Токио ввёл в отношении Сеула.

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