МИД Японии вызвал посла Южной Кореи
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«Правительство Южной Кореи связало решение о прекращении действия соглашения с недавними изменениями в системе экспорта товаров из нашей страны. Претензии Южной Кореи не принимаются, мы выражаем решительный протест», — приводит ТАСС заявление министра иностранных дел Японии Таро Коно, который провёл встречу с южнокорейским послом.
По словам главы МИД Японии, кризис в двусторонних отношениях между странами вызван негативной политикой Сеула.
22 августа южнокорейские власти приняли решение прекратить обмен разведывательной информацией с Японией.
Ранее сообщалось, что Южная Корея исключит Японию из белого списка торговых партнёров в ответ на ограничительные меры, которые Токио ввёл в отношении Сеула.