МИД Японии вызвал посла Южной Кореи

Министерство иностранных дел Японии вызвало посла Южной Кореи Нам Гван Пё из-за решения Сеула не продлевать далее договор о всеобъемлющей защите военной информации, который предполагал обмен разведывательными данными между странами.

«Правительство Южной Кореи связало решение о прекращении действия соглашения с недавними изменениями в системе экспорта товаров из нашей страны. Претензии Южной Кореи не принимаются, мы выражаем решительный протест», — приводит ТАСС заявление министра иностранных дел Японии Таро Коно, который провёл встречу с южнокорейским послом.

По словам главы МИД Японии, кризис в двусторонних отношениях между странами вызван негативной политикой Сеула.

22 августа южнокорейские власти приняли решение прекратить обмен разведывательной информацией с Японией.

Ранее сообщалось, что Южная Корея исключит Японию из белого списка торговых партнёров в ответ на ограничительные меры, которые Токио ввёл в отношении Сеула.