Южная Корея отказалась продолжать обмен разведданными с Японией

Южнокорейские власти приняли решение прекратить обмен разведывательной информацией с Японией.

Об этом сообщает «Рёнхап».

Отмечается, что решение было принято на основании «серьёзных изменений» в условиях сотрудничества двух стран в области безопасности, что является последствием решения Японии о введении экспортных ограничений.

В Сеуле подчеркнули, что обмен разведданными в условиях обновлённых обстоятельств не соответствует национальным интересам страны.

Ранее сообщалось, что Южная Корея исключит Японию из белого списка торговых партнёров в ответ на ограничительные меры, которые Токио ввёл в отношении Сеула.