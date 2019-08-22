Южная Корея отказалась продолжать обмен разведданными с Японией

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Южнокорейские власти приняли решение прекратить обмен разведывательной информацией с Японией.
Южная Корея отказалась продолжать обмен разведданными с Японией
  • Reuters

Об этом сообщает «Рёнхап».

Отмечается, что решение было принято на основании «серьёзных изменений» в условиях сотрудничества двух стран в области безопасности, что является последствием решения Японии о введении экспортных ограничений.

В Сеуле подчеркнули, что обмен разведданными в условиях обновлённых обстоятельств не соответствует национальным интересам страны.

Ранее сообщалось, что Южная Корея исключит Японию из белого списка торговых партнёров в ответ на ограничительные меры, которые Токио ввёл в отношении Сеула.

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