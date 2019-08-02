Сеул исключит Токио из белого списка торговых партнёров

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Южная Корея исключит Японию из белого списка торговых партнёров в ответ на ограничительные меры, которые Токио ввёл в отношении Сеула.
Сеул исключит Токио из белого списка торговых партнёров
  • ©pixabay.com

Об этом информирует AFP со ссылкой на министерство финансов Южной Кореи.

Как сообщает РИА Новости, ранее Япония решила исключить Южную Корею из списка стран с минимальными торговыми ограничениями на приобретение высокотехнологичной продукции и технологий.

По данным агентства, причиной таких мер стали предположения властей Японии, что Корея могла поставлять КНДР товары двойного назначения.

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