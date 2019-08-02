Сеул исключит Токио из белого списка торговых партнёров
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Об этом информирует AFP со ссылкой на министерство финансов Южной Кореи.
#UPDATE— AFP news agency (@AFP) August 2, 2019
South Korea will remove Japan from its "white list" of trusted trading partners, Seoul's finance minister said Friday, reciprocating just hours after a similar move by Tokyo.
Как сообщает РИА Новости, ранее Япония решила исключить Южную Корею из списка стран с минимальными торговыми ограничениями на приобретение высокотехнологичной продукции и технологий.
По данным агентства, причиной таких мер стали предположения властей Японии, что Корея могла поставлять КНДР товары двойного назначения.