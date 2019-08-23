Япония и Южная Корея продолжат обмен разведданными через США

Сеул больше не считает возможным прямой обмен с Токио разведывательной информацией, который подразумевает высокую степень доверия между государствами, и дальнейшая связь стран по линии разведки будет проходить при участии Вашингтона, заявили в администрации Японии.

«Договор по обмену разведывательной информацией (GSOMIA) предназначен для обмена военной информацией на основании высокой степени доверия между двумя странами. У нас нет больше оснований для сохранения GSOMIA в контексте, когда Япония уже подорвала основы доверительных отношений с Южной Кореей», — цитирует РИА Новости второго заместителя секретаря администрации южнокорейского президента по вопросам безопасности Ким Хён Чона.

Он уточнил, что после окончания срока действия договора стороны могут испытывать недостаток разведданных, поэтому дальнейший обмен информацией будет осуществляется через США в соответствии с трёхсторонним соглашением 2014 года.

«Будет задействовано трёхстороннее соглашение по обмену информацией между США, Японией и Южной Кореей, подписанное в декабре 2014 года, согласно которому обмен информацией осуществляется по каналам через США», — уточнил представитель администрации Южной Кореи.

Ранее МИД Японии вызвал посла Южной Кореи и выразил протест из-за отказа Сеула продлевать договор о всеобъемлющей защите военной информации.

В Южной Корее объяснили своё решение изменениями условий сотрудничества двух стран в области безопасности на фоне введения Японией экспортных ограничений.