ООН направила в Боливию представителя для мирного урегулирования

Генсек ООН Антониу Гутерреш принял решение направить в Боливию своего представителя для содействия мирному урегулированию кризиса в стране.

Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь попросил господина Жана Арно начать взаимодействовать в качестве своего личного посланника со всеми сторонами в Боливии и предложить помощь ООН в вопросе поиска мирного разрешения кризиса», — цитирует РИА Новости Дюжаррика.

Он добавил, что «Арно сегодня отправится в Боливию».

Ранее президент Боливии Эво Моралес, вице-президент Альваро Гарсиа Линера, глава сената Адриана Сальватьерра и первый вице-спикер сената, а также глава палаты депутатов Виктор Борда подали в отставку.

Вице-спикер сената Боливии Жанин Аньес заявила, что президентские полномочия переходят к ней.

Российский МИД призвал все политические силы Боливии найти законный выход из кризиса после отставки Моралеса.