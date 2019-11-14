ООН направила в Боливию представителя для мирного урегулирования
- Reuters
Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
«Генеральный секретарь попросил господина Жана Арно начать взаимодействовать в качестве своего личного посланника со всеми сторонами в Боливии и предложить помощь ООН в вопросе поиска мирного разрешения кризиса», — цитирует РИА Новости Дюжаррика.
Он добавил, что «Арно сегодня отправится в Боливию».
Ранее президент Боливии Эво Моралес, вице-президент Альваро Гарсиа Линера, глава сената Адриана Сальватьерра и первый вице-спикер сената, а также глава палаты депутатов Виктор Борда подали в отставку.
Вице-спикер сената Боливии Жанин Аньес заявила, что президентские полномочия переходят к ней.
Российский МИД призвал все политические силы Боливии найти законный выход из кризиса после отставки Моралеса.