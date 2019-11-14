Захарова прокомментировала ситуацию в Боливии

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала ситуацию в Боливии.
Захарова прокомментировала ситуацию в Боливии
  • Reuters

«Мы принципиально осуждаем использование насильственных методов для решения политических задач», — заявила Захарова.

Она пояснила, что последствием подобных методов становятся «только хаос, человеческие жертвы, социально-экономическая нестабильность».

Комментируя принятие президентских полномочий вторым вице-спикером сената Боливии Жанин Аньес, Захарова подчеркнула, что «назначение, а главное, легитимность главы государства должна чётко вписываться в законодательные нормы конституции страны и служить объединению, а не расколу нации».

Представитель МИД отметила, что в настоящий момент Боливии необходимы «спокойствие, мирный диалог, важно восстановить работу государственных институтов в конституционном поле».

«Мы рассчитываем, что ответственный подход будет проявлен всеми членами международного сообщества как в латиноамериканском регионе, так и вне его», — добавила Захарова.

Ранее президент Боливии Эво Моралесвице-президент Альваро Гарсиа Линераглава сената Адриана Сальватьерра и первый вице-спикер сената, а также глава палаты депутатов Виктор Борда подали в отставку. 

В свою очередь, Аньес заявила, что президентские полномочия переходят к ней.

Российский МИД призвал все политические силы Боливии к нахождению законного выхода из кризиса после отставки Моралеса.

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