Захарова прокомментировала ситуацию в Боливии
- Reuters
«Мы принципиально осуждаем использование насильственных методов для решения политических задач», — заявила Захарова.
Она пояснила, что последствием подобных методов становятся «только хаос, человеческие жертвы, социально-экономическая нестабильность».
Комментируя принятие президентских полномочий вторым вице-спикером сената Боливии Жанин Аньес, Захарова подчеркнула, что «назначение, а главное, легитимность главы государства должна чётко вписываться в законодательные нормы конституции страны и служить объединению, а не расколу нации».
Представитель МИД отметила, что в настоящий момент Боливии необходимы «спокойствие, мирный диалог, важно восстановить работу государственных институтов в конституционном поле».
«Мы рассчитываем, что ответственный подход будет проявлен всеми членами международного сообщества как в латиноамериканском регионе, так и вне его», — добавила Захарова.
Ранее президент Боливии Эво Моралес, вице-президент Альваро Гарсиа Линера, глава сената Адриана Сальватьерра и первый вице-спикер сената, а также глава палаты депутатов Виктор Борда подали в отставку.
В свою очередь, Аньес заявила, что президентские полномочия переходят к ней.
Российский МИД призвал все политические силы Боливии к нахождению законного выхода из кризиса после отставки Моралеса.