Колумбия признала сенатора Аньес врио президента Боливии

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Правительство Колумбии признаёт сенатора Жанин Аньес исполняющей обязанности президента Боливии. Об этом сообщает колумбийский МИД в Twitter.

«МИД от имени правительства Колумбии признаёт Жанин Аньес в качестве временного президента Боливии и поддерживает её намерения в скорейшем проведении свободных, прозрачных и открытых для международных наблюдателей выборов», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что Соединённые Штаты признают оппозиционного сенатора Жанин Аньес исполняющей обязанности президента Боливии. 

12 ноября вторая вице-спикер сената Боливии, представитель оппозиции Жанин Аньес заявила, что временно принимает на себя полномочия главы государства.

10 ноября высшее руководство Боливии, включая президента страны Эво Моралеса, ушло в отставку.

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