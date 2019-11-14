Колумбия признала сенатора Аньес врио президента Боливии

Правительство Колумбии признаёт сенатора Жанин Аньес исполняющей обязанности президента Боливии. Об этом сообщает колумбийский МИД в Twitter.

«МИД от имени правительства Колумбии признаёт Жанин Аньес в качестве временного президента Боливии и поддерживает её намерения в скорейшем проведении свободных, прозрачных и открытых для международных наблюдателей выборов», — говорится в заявлении.

La @CancilleriaCol, a nombre del Gobierno colombiano, reconoce a @JeanineAnez como Presidenta interina de Bolivia y la acompaña en su propósito de avanzar hacia una pronta realización de elecciones libres, transparentes y con observación internacional. — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) November 13, 2019

Ранее стало известно, что Соединённые Штаты признают оппозиционного сенатора Жанин Аньес исполняющей обязанности президента Боливии.

12 ноября вторая вице-спикер сената Боливии, представитель оппозиции Жанин Аньес заявила, что временно принимает на себя полномочия главы государства.

10 ноября высшее руководство Боливии, включая президента страны Эво Моралеса, ушло в отставку.