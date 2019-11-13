В МИД России заявили о готовности принять нового посла США

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о готовности страны принять Джона Салливана в качестве нового посла Соединённых Штатов, как только он будет назначен, отметив отсутствие препятствий для его работы с российской стороны.

«Это зависит от того, когда он будет утверждён сенатом полного состава... С российской стороны нет никаких препятствий. Если его приезд состоится до нового года, он получит возможность сразу приступить к выполнению обязанностей», — цитирует РИА Новости Рябкова.

Дипломат отметил «неочевидность» графика сената в условиях частого изменения приоритетов с точки зрения повестки дня, однако, по его словам, «вручение копий верительных грамот позволяет послу сразу же в полном объёме начать работать».

«Так что когда он сможет, мы будем его приветствовать в Москве», — подчеркнул он.

Ранее Рябков выразил надежду, что Салливан в случае назначения послом в России поможет вывести отношения между двумя странами из «крайне тяжёлого состояния».

17 октября стало известно о внесении американским президентом Дональдом Трампом на утверждение сената кандидатуры заместителя госсекретаря Салливана на пост нового главы диппредставительства Соединённых Штатов в России.

Позднее в России заявили о готовности рассмотреть «самым конструктивным образом» запрос на агреман кандидату Салливану.

Также сообщалось, что Салливан отметил важность отношений с Россией для нацинтересов США.