В МИД России заявили о готовности принять нового посла США
- РИА Новости
«Это зависит от того, когда он будет утверждён сенатом полного состава... С российской стороны нет никаких препятствий. Если его приезд состоится до нового года, он получит возможность сразу приступить к выполнению обязанностей», — цитирует РИА Новости Рябкова.
Дипломат отметил «неочевидность» графика сената в условиях частого изменения приоритетов с точки зрения повестки дня, однако, по его словам, «вручение копий верительных грамот позволяет послу сразу же в полном объёме начать работать».
«Так что когда он сможет, мы будем его приветствовать в Москве», — подчеркнул он.
Ранее Рябков выразил надежду, что Салливан в случае назначения послом в России поможет вывести отношения между двумя странами из «крайне тяжёлого состояния».
17 октября стало известно о внесении американским президентом Дональдом Трампом на утверждение сената кандидатуры заместителя госсекретаря Салливана на пост нового главы диппредставительства Соединённых Штатов в России.
Позднее в России заявили о готовности рассмотреть «самым конструктивным образом» запрос на агреман кандидату Салливану.
Также сообщалось, что Салливан отметил важность отношений с Россией для нацинтересов США.