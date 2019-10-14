Россия изучает предложенную США кандидатуру на пост посла в Москве
- Reuters
«Американцы уже официально назвали кандидата. Российская сторона рассматривает эту кандидатуру», — приводит РИА Новости его слова.
Как отметил Ушаков, это крайне редкий случай, когда с поста первого замгоссекретаря человека назначали бы послом.
«Послы иной раз возвращались на эту должность в Госдеп, но чтобы с этой должности послом — это достаточно редко», — добавил он.
Ранее в Белом доме заявили, что американский президент Дональд Трамп назначит заместителя госсекретаря США Джона Салливана послом в России.
Госсекретарь Майк Помпео, комментируя такое решение, отметил, что США давно стремились к конструктивным отношениям с Россией, и Салливан «эффективно возглавит усилия по укреплению нашего сотрудничества».
Подробнее — в материале RT.