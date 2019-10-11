Трамп объявил о планах выдвинуть Салливана на пост посла в России

Белый дом подтвердил, что американский президент Дональд Трамп назначит заместителя госсекретаря США послом в России.

В администрации отметили, что Трамп объявил о намерении выдвинуть Джона Джозефа Салливана на пост чрезвычайного и полномочного посла США в России.

Как ранее сообщал The Wall Street Journal со ссылкой на источник, Трамп намерен назначить послом США в России Джона Салливана.

3 октября посол США в России Джон Хантсман завершил свою миссию в Москве и улетел домой.

В МИД России заявляли, что посла Хантсмана заменит «хорошо известный представитель администрации» США.