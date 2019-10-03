Посол Хантсман завершил миссию в Москве и улетел в США

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Посол США в России Джон Хантсман завершил свою миссию в Москве и улетел домой.
Посол Хантсман завершил миссию в Москве и улетел в США
  • РИА Новости

«Уже 3:30 утра в Москве, и мы на ногах, чтобы попрощаться с этой невероятно захватывающей главой в истории нашей семьи. Спасибо большое нашим друзьям в посольстве США, будем скучать по всем вам», — написала жена посла Мэри Кэй Хантсман на своей странице в Instagram.

Как сообщает РИА Новости, семья посла улетела в США.

Накануне заместитель главы российского МИД Сергей Рябков заявил, что посла США в России Джона Хантсмана заменит «хорошо известный представитель администрации» Соединённых Штатов.

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