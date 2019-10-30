Салливан отметил важность отношений с Россией для нацинтересов США

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Первый заместитель госсекретаря Соединённых Штатов Джон Салливан заявил, что, несмотря на то что отношения между США и Россией находятся на уровне «времён холодной войны», взаимодействие двух государств остаётся значимым для национальных интересов США.
Салливан отметил важность отношений с Россией для нацинтересов США
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«Наши отношения с Россией достигли уровня времён холодной войны… Тем не менее основанное на принципах взаимодействие с Россией так же важно для наших национальных интересов, как и всегда», — приводит РИА Новости слова Салливана.

Во вторник, 30 октября, проходят слушания, посвящённые рассмотрению кандидатуры Салливана на пост посла Соединённых Штатов в России. 

17 октября сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп внёс на утверждение сената кандидатуру заместителя госсекретаря Салливана на пост нового главы диппредставительства США в России.

Позднее российская сторона сообщила о готовности рассмотреть самым конструктивным образом запрос на агреман кандидату Салливану.

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