Трамп внёс на утверждение сената кандидатуру посла в России Салливана

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Президент США Дональд Трамп внёс на утверждение сената кандидатуру замгоссекретаря Джона Салливана на пост нового посла в России.
Трамп внёс на утверждение сената кандидатуру посла в России Салливана
  • Reuters

Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

Ранее в Белом доме заявили, что Трамп назначит Салливана послом в Россию.

Госсекретарь Майк Помпео, комментируя такое решение, отметил, что США давно стремились к конструктивным отношениям с Россией и Салливан «будет эффективно руководить работой по укреплению сотрудничества» двух стран.

Как отметил помощник российского президента Юрий Ушаков, это крайне редкий случай, когда с поста первого замгоссекретаря человека назначают послом.

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