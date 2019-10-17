Трамп внёс на утверждение сената кандидатуру посла в России Салливана
- Reuters
Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.
Ранее в Белом доме заявили, что Трамп назначит Салливана послом в Россию.
Госсекретарь Майк Помпео, комментируя такое решение, отметил, что США давно стремились к конструктивным отношениям с Россией и Салливан «будет эффективно руководить работой по укреплению сотрудничества» двух стран.
Как отметил помощник российского президента Юрий Ушаков, это крайне редкий случай, когда с поста первого замгоссекретаря человека назначают послом.