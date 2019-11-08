В МИД рассказали об ожиданиях от назначения Салливана послом в России

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Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков выразил надежду, что Джон Салливан в случае назначения послом в России поможет вывести отношения между двумя странами из «крайне тяжёлого состояния».
В МИД рассказали об ожиданиях от назначения Салливана послом в России
  • Reuters

Об этом он заявил в ходе 4-й Московской конференции по нераспространению.

Рябков напомнил, что Салливан выступал на слушаниях в комиссии сената США. По его словам, назначение Салливана, «похоже, состоится». 

При этом замглавы МИД России считает, что «надо посмотреть, что произойдёт при голосовании по кандидатуре Салливана в сенате полного состава».

«Будем надеяться, что в случае утверждения и назначения сюда (в Россию) Салливан будет проводить линию, которая поможет вывести отношения на новый уровень из их нынешнего, крайне тяжёлого состояния», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Салливан отметил важность отношений с Россией для нацинтересов США.

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