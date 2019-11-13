МИД России призывает не пытаться извлечь выгоду из ситуации в Боливии

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Москва призывает внешних игроков не пытаться извлечь выгоду из внутриполитической ситуации в Боливии, кризис должен быть решён конституционным путём, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
МИД России призывает не пытаться извлечь выгоду из ситуации в Боливии
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«Страстям надо не давать волю, особенно это касается внешних сил, которые, возможно, по-прежнему испытывают соблазн для того, чтобы извлечь какую-то выгоду для себя, в том числе геополитическую», — приводит РИА Новости его слова.

Рябков отметил, что последствия случившегося требуют осмысления и российская сторона не хотела бы продолжения волнений и беспорядков в Боливии после «драматического разворота», который привёл к полному переформатированию политического ландшафта в стране.

«Мы надеемся, что ситуация постепенно нормализуется и в Боливии в рамках конституционного поля продолжатся процессы, позволяющие этой стране поступательно развиваться», — подчеркнул дипломат.

Ранее Рябков заявил о поддержке Россией решения Мексики предоставить экс-президенту Боливии Эво Моралесу политическое убежище.

10 ноября всё высшее руководство Боливии на фоне протестов ушло в отставку

Сообщалось, что мексиканские власти выразили готовность предоставить боливийскому экс-лидеру политическое убежище.

Позднее стало известно, что оппозиционный сенатор Жанин Аньес приняла полномочия исполняющего обязанности президента республики.

Соединённые Штаты признали её на этом посту.

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