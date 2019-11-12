Boeing назвал возможную дату возобновления полётов самолётов 737 MAX

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Американская авиастроительная корпорация Boeing сообщила, что ожидает возобновления коммерческого использования самолётов типа 737 MAX в январе 2020 года.
Boeing назвал возможную дату возобновления полётов самолётов 737 MAX
  • Reuters

Как сообщается в пресс-релизе на сайте корпорации, Boeing продолжает работу по получению сертификации на коммерческое использование самолётов типа 737 MAX от Федерального авиационного управления США.

В компании также заявили, что в данный момент сотрудники работают над финальным одобрением новых требований к обучению пилотов на данный тип самолёта.

«Принимая во внимание все тщательные проверки мы уверены, что самолёт MAX будет одним из самых безопасных в истории», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что авиакомпания American Airlines продлила запрет на эксплуатацию самолётов Boeing 737 MAX до 5 марта 2020 года.

В конце октября компания создала фонд помощи в размере $100 млн семьям жертв крушений лайнеров 737 MAX.

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