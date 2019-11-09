American Airlines продлила запрет на полёты Boeing 737 MAX

Авиакомпания American Airlines продлила запрет на эксплуатацию самолётов Boeing 737 MAX до 5 марта 2020 года. Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте перевозчика.

«В соответствии с последними указаниями, American ожидает, что возобновление планового коммерческого обслуживания самолётов Boeing 737 MAX, входящих в авиапарк American, произойдёт 5 марта 2020 года», — говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что находятся в постоянном контакте с Федеральным авиационным управлением, Министерством транспорта США и Boeing.

Отмечается, что до 5 марта будут проведены демонстрационные полёты или полёты только для членов экипажей и приглашённых гостей.

Ранее Boeing запретила полёты около 50 самолётов 737NG из-за обнаруженных дефектов.

В конце октября компания создала фонд помощи в размере $100 млн семьям жертв крушений лайнеров 737 MAX.