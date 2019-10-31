Boeing запретила полёты порядка 50 самолётов из-за выявленных дефектов

Компания Boeing выдала запрет на полёты порядка 50 самолётов после того, как стало известно об обнаруженных дефектах.

Об этом сообщает AFP.

#BREAKING Boeing says up to 50 planes grounded globally over cracks pic.twitter.com/5GIRt7juZr — AFP news agency (@AFP) October 31, 2019

Как пишет The Guardian, авиакомпании по всему миру просят проверить наличие трещин в самолётах Boeing 737NG.

Австралийская ассоциация авиастроителей призвала Qantas запретить полёты всех самолётов Boeing 737 после того, как в одном из лайнеров во время технического осмотра был обнаружен дефект.

В конце июля канадская авиакомпания Air Canada продлила отмену полётов самолётов Boeing 737 MAX до 8 января 2020 года.

Отмечается, что такое решение было принято в соответствии с уведомлением Министерства транспорта страны.

Ранее сообщалось о сокращении объёмов поставок самолётов Boeing.