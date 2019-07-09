Поставки самолётов Boeing сократились на 54%

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Американский концерн Boeing Company сократил поставки самолётов во втором квартале 2019 года на 54% в годовом исчислении.
Поставки самолётов Boeing сократились на 54%
  • Reuters

Согласно пресс-релизу Boeing, за отчётный период компания поставила 90 самолетов. Годом ранее их было 194.

За первые шесть месяцев 2019 года концерн поставил 239 самолетов, в то время как в 2018 году этот показатель составлял 378.

Ранее Европейский авиарегулятор EASA направил в Федеральное авиационное управление (FAA) США и компанию Boeing список из пяти требований к Boeing 737 MAX в качестве условия для возобновления полётов.

Глава комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов в беседе с Nation News оценил ситуацию с Boeing 737 MAX.

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