Bloomberg: европейский авиарегулятор нашёл ещё одну проблему Boeing 737 MAX
- РИА Новости
По данным агентства, одно из них связано с работой автопилота. Как отмечается, данное требование ранее не упоминалось применительно к этой модели самолёта.
Ранее Федеральное авиационное управление США приостановило проведение сертификационного испытательного полёта самолёта Boeing 737 MAX после обнаружения нового потенциального фактора риска в конструкции лайнера.
Глава комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов в беседе с Nation News оценил ситуацию вокруг Boeing 737 MAX.