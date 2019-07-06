Bloomberg: европейский авиарегулятор нашёл ещё одну проблему Boeing 737 MAX

Европейский авиарегулятор EASA направил в Федеральное авиационное управление (FAA) США и компанию Boeing список из пяти требований к Boeing 737 MAX в качестве условия для возобновления полётов. Об этом информирует Bloomberg.

По данным агентства, одно из них связано с работой автопилота. Как отмечается, данное требование ранее не упоминалось применительно к этой модели самолёта.

Ранее Федеральное авиационное управление США приостановило проведение сертификационного испытательного полёта самолёта Boeing 737 MAX после обнаружения нового потенциального фактора риска в конструкции лайнера.

Глава комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов в беседе с Nation News оценил ситуацию вокруг Boeing 737 MAX.