В США обнаружили новый потенциальный фактор риска в Boeing 737 MAX

Федеральное авиационное управление США приостановило проведение сертификационного испытательного полёта самолёта Boeing 737 MAX после обнаружения нового потенциального фактора риска в конструкции лайнера.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства.

«Федеральное авиационное управление недавно обнаружило потенциальный фактор риска, который Boeing должен устранить», — говорится в сообщении.

При этом о конкретных сроках восстановления полётов Boeing 737 MAX пока неизвестно.

В Федеральном авиационном управлении США пообещали отменить запрет на полёты этих самолётов, когда будет подтверждена их безопасность.

Ранее сообщалось, что Boeing обнаружила в самолётах 737 NG и 737 MAX дефектные детали.

Глава комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов в беседе с Nation News оценил ситуацию вокруг Boeing 737 MAX.