В США обнаружили новый потенциальный фактор риска в Boeing 737 MAX
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства.
«Федеральное авиационное управление недавно обнаружило потенциальный фактор риска, который Boeing должен устранить», — говорится в сообщении.
При этом о конкретных сроках восстановления полётов Boeing 737 MAX пока неизвестно.
В Федеральном авиационном управлении США пообещали отменить запрет на полёты этих самолётов, когда будет подтверждена их безопасность.
Ранее сообщалось, что Boeing обнаружила в самолётах 737 NG и 737 MAX дефектные детали.
Глава комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов в беседе с Nation News оценил ситуацию вокруг Boeing 737 MAX.