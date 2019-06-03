Boeing выявила дефектные детали в самолётах 737 MAX и 737 NG

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Американская компания Boeing обнаружила в десятках самолётов моделей 737 NG и 737 MAX рельсы отклоняемых предкрылков, которые могли быть произведены не должным образом. 

Как информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение американского регулятора, компания оповестила об этом Федеральное авиационное управление США (FAA).

«Boeing проинформировала FAA, что рельсы отклоняемых предкрылков определённых 737 NG и 737 MAX могли быть произведены не должным образом и могут не соответствовать всем применимым обязательным требованиям к прочности и сроку службы», — указано в сообщении.

Как отмечается по итогам проверки, проведённой совместно с FAA, было обнаружено, что это касается не более 148 деталей, произведённых подрядчиком второго уровня.

«В США затронуты 32 NG и 33 MAX. По всему миру парк затронутых этим машин — 133 NG и 179 MAX», — говорится в документе.

Указывается, что полный выход из строя рельса отклоняемого предкрылка может привести к «повреждению самолёта в полёте». Компаниям, использующим самолёты с некачественными деталями, поручили прекратить их эксплуатацию в течение десяти дней.

Ранее Boeing внесла изменения в программное обеспечение для симуляторов 737 MAX.

Глава комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию вокруг самолётов Boeing 737 MAX.

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