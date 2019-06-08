СМИ: Boeing не собирался исправлять ошибку в 737 MAX до 2020 года

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Авиастроительная корпорация Boeing до авиакатастрофы в Индонезии в ноябре 2018 года не планировала исправлять ошибки в работе автоматических систем самолёта 737 MAX до 2020 года, пишет Associated Press.

Отмечается, что компания только в 2020 году собиралась исправить ошибку, из-за которой в кабине пилотов не раздавался сигнал тревоги в случае неисправности датчиков угла атаки, что могло привести к включению системы MCAS.

Предположительно сбой в этой системе привёл к двум авиакатастрофам в Индонезии и Эфиопии с этим типом лайнера.

Ранее сообщалось, что компания Boeing обнаружила в десятках самолётов моделей 737 NG и 737 MAX рельсы отклоняемых предкрылков, которые могли быть произведены не должным образом. 

Глава комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию вокруг самолётов Boeing 737 MAX.

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