СМИ: Boeing не собирался исправлять ошибку в 737 MAX до 2020 года

Авиастроительная корпорация Boeing до авиакатастрофы в Индонезии в ноябре 2018 года не планировала исправлять ошибки в работе автоматических систем самолёта 737 MAX до 2020 года, пишет Associated Press.

Отмечается, что компания только в 2020 году собиралась исправить ошибку, из-за которой в кабине пилотов не раздавался сигнал тревоги в случае неисправности датчиков угла атаки, что могло привести к включению системы MCAS.

Предположительно сбой в этой системе привёл к двум авиакатастрофам в Индонезии и Эфиопии с этим типом лайнера.

Ранее сообщалось, что компания Boeing обнаружила в десятках самолётов моделей 737 NG и 737 MAX рельсы отклоняемых предкрылков, которые могли быть произведены не должным образом.

Глава комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию вокруг самолётов Boeing 737 MAX.