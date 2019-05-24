СМИ узнали о возможном возобновлении полётов Boeing 737 MAX в США в июне

Представители Федерального управления гражданской авиации США (FAA) ожидают, что к концу июня полёты самолётов Boeing 737 MAX в Соединённых Штатах возобновятся.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

В то же время отмечается, что точная дата возвращения самолётов в эксплуатацию ещё не определена.

В марте президент США Дональд Трамп поручил прекратить использование Boeing 737 MAX в Соединённых Штатах.

Председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию вокруг самолётов Boeing 737 MAX.