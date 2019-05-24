СМИ узнали о возможном возобновлении полётов Boeing 737 MAX в США в июне
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
В то же время отмечается, что точная дата возвращения самолётов в эксплуатацию ещё не определена.
В марте президент США Дональд Трамп поручил прекратить использование Boeing 737 MAX в Соединённых Штатах.
Председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию вокруг самолётов Boeing 737 MAX.