Сумма иска дочки «Ростеха» к Boeing из-за 737 MAX превышает $120 млн

Дочерняя компания госкорпорации «Ростех» «Авиакапитал-Сервис» требует от американской компании Boeing компенсации убытков на сумму более $120 млн по иску о расторжении контракта на поставку 35 самолётов модели 737 MAX.

Об этом заявил адвокат российской компании Стивен Маркс.

«Требование возмещения убытков превышает $120 млн. А со штрафами это может быть во много раз больше этой суммы. Решение будут принимать присяжные», —цитирует представителя защиты РИА Новости.

По словам Маркса, в Boeing «сознательно обходили» правила сертификации Федерального управления гражданской авиации (FAA).

«(Они. — RT) обходили правила сертификации Федерального управления гражданской авиации и пытались проскочить за счёт разновидности сертификата 50-летней давности, а не делать то, что должны были. Это был совсем другой самолёт, который требовал совершенно новый тип сертификата», — рассказал адвокат.

Он также сообщил, что «Авиакапитал-Сервис» пыталась урегулировать спор в досудебном порядке, однако Boeing не пошла на приемлемое для российской компании решение.

Ранее в «Авиакапитал-Сервис» подтвердили обращение в окружной суд Чикаго с иском против Boeing в связи с намеренным сокрытием информации о пригодности 737 MAX к полётам.

В марте глава комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов в беседе с Nation News допустил, что самолёт Sukhoi Superjet 100 модели MC-21 мог бы при необходимости заменить Boeing 737 MAX в России.