Дочерняя компания «Ростеха» подала иск к Boeing из-за 737 MAX

Дочернее предприятие госкорпорации «Ростех» «Авиакапитал-Сервис» подало иск в США к американской компании Boeing для расторжения контракта на поставку 35 самолётов модели 737 MAX.

Ранее Financial Times заявила о подаче российской компанией иска против Boeing из-за сокрытия информации о пригодности самолёта модели 737 MAX к полётам.

«В иске, который был подан в суд в округе Кук города Чикаго в понедельник, указывается, что Boeing намеренно скрывал информацию о пригодности MAX 737 к полётам от своих покупателей, включая «Авиакапитал-Сервис», для того чтобы убедить их купить воздушное судно», — говорится в сообщении.

В «Авиакапитал-Сервис» подтвердили обращение в суд.

«Подтверждаем», — ответил ТАСС представитель компании на вопрос о подаче иска против американской корпорации.

Ранее стало известно, что американский концерн Boeing Company сократил поставки самолётов во втором квартале 2019 года на 54% в годовом исчислении.

Европейский авиарегулятор EASA направил в Федеральное авиационное управление (FAA) США и компанию Boeing список из пяти требований к Boeing 737 MAX в качестве условия для возобновления полётов.

Глава комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов в беседе с Nation News оценил ситуацию с Boeing 737 MAX.