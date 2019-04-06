Boeing временно сократит объёмы производства самолётов 737 MAX

Компания Boeing намерена с середины апреля выпускать меньше самолётов модели Boeing 737 MAX.

Об этом указывается в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте компании.

«Мы решили временно изменить объёмы производства с 52 самолётов в месяц до 42 в месяц начиная с середины апреля», — говорится в документе.

Отмечается, что в настоящее время в компании идёт активная работа над доработками программного обеспечения самолёта 737 MAX, а также завершается формирование нового курса обучения пилотов.

Ранее в авиастроительной корпорации Boeing заявили, что самолёты модели 737 MAX, дважды терпевшие крушение, после обновления программного обеспечения станут «одними из самых надёжных в истории».

Председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию вокруг самолётов Boeing 737 MAX.