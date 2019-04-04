В Boeing заявили, что 737 MAX вернутся в небо «одними из самых надёжных в истории»

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Авиастроительная корпорация Boeing заявила, что самолёты модели 737 MAX, дважды терпевшие крушение, после обновления программного обеспечения станут «одними из самых надёжных в истории».

«Мы остаёмся уверенными в фундаментальной безопасности самолетов модели 737 MAX… Когда самолёты MAX вернутся в небо с обновленным программным обеспечением функции MCAS, они станут одними из самых надежных в истории», — говорится в пресс-релизе Boeing.

Ранее СМИ писали, что возможной причиной крушения пассажирского самолёта Boeing 737 MAX в Эфиопии в марте стало столкновение лайнера с птицей или другим посторонним предметом.

Также стало известно, что Boeing продолжит сотрудничество с Ethiopian Airlines несмотря на авиакатастрофу в Эфиопии.

В результате крушения Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии 10 марта погибли все находившиеся на борту 157 человек. Причина авиакатастрофы пока не выяснена.

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