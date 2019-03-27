Boeing собирается продолжить сотрудничество с Ethiopian Airlines после авиакатастрофы

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Генеральный директор Boeing Деннис Мюленбург заявил, что корпорация планирует продолжить сотрудничество с авиакомпанией Ethiopian Airlines после крушения лайнера Boeing 737 MAX в Эфиопии.

Об этом сообщается на сайте компании.

«Мы все благодарим Ethiopian Airlines за их самоотдачу и разделяем их решимость сделать всё возможное для того, чтобы создать ещё более надежную систему авиаперевозок», — указывается в сообщении.

Таким образом в корпорации ответили на заявление главы Ethiopian Airlines Тевольде Гебремариама о готовности авиакомпании продолжить работу с Boeing.

В Boeing добавили, что намерены задействовать все необходимые ресурсы, чтобы выяснить все детали трагедии и сделать всё, чтобы подобного больше не повторилось.

10 марта Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение. Погибли все находившиеся на борту 157 человек. Причина крушения лайнера к настоящему времени неизвестна. Чёрные ящики разбившегося Boeing 737 MAX 8 отправят за границу.

Председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию вокруг самолётов Boeing 737 MAX.

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