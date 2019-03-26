Шведские криминалисты помогут в опознании жертв трагедии в Эфиопии

Шведские криминалисты примут участие в процедуре опознания тел погибших в авиакатастрофе Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии.

Об этом сообщает в Aftonbladet.

Отмечается, что Швеция отправит в африканскую страну четырёх экспертов в составе группы, в которой также будут четыре криминалиста из Норвегии.

Ранее в ЕС запретили полёты Boeing 737 MAX. Отмечается, что данное решение было принято в качестве меры предосторожности. EASA также рекомендовало прекратить полёты Boeing 737 MAX 8.

10 марта Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение. Погибли все находившиеся на борту 157 человек. Причина крушения лайнера к настоящему времени неизвестна. Чёрные ящики разбившегося Boeing 737 MAX 8 отправят за границу.

Председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию вокруг самолётов Boeing 737 MAX.