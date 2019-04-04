СМИ узнали возможную причину крушения Boeing 737 Max в Эфиопии

Вероятной причиной крушения пассажирского самолёта Boeing 737 MAX в Эфиопии в марте стало столкновение лайнера с птицей или с другим посторонним предметом. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники.

По словам источников, столкновение могло привести к поломке датчика «угла атаки».

В результате этого, отмечает телеканал, в самолёте активировалась система коррекции маневрирования (MCAS), что привело к его падению.

Ранее в ЕС запретили полёты Boeing 737 MAX. Как отмечалось, данное решение было принято в качестве меры предосторожности.

В результате крушения Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии 10 марта погибли все находившиеся на борту 157 человек. Официальная причина авиакатастрофы пока не выяснена.

Председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию вокруг самолётов Boeing 737 MAX.