СМИ узнали возможную причину крушения Boeing 737 Max в Эфиопии
- Reuters
По словам источников, столкновение могло привести к поломке датчика «угла атаки».
В результате этого, отмечает телеканал, в самолёте активировалась система коррекции маневрирования (MCAS), что привело к его падению.
Ранее в ЕС запретили полёты Boeing 737 MAX. Как отмечалось, данное решение было принято в качестве меры предосторожности.
В результате крушения Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии 10 марта погибли все находившиеся на борту 157 человек. Официальная причина авиакатастрофы пока не выяснена.
Председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию вокруг самолётов Boeing 737 MAX.