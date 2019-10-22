Boeing выплатит $100 млн семьям жертв крушений самолётов 737 MAX

Американская авиастроительная корпорация Boeing сообщила об утверждении фонда помощи в размере $100 млн семьям жертв крушений самолётов типа 737 MAX.

«Эти две трагедии (с Boeing 737 MAX. — RT) продолжают оказывать сильное давление на каждого сотрудника Boeing. Мы учредили фонд помощи в размере $100 млн на нужды семей и общин, пострадавших при этих инцидентах», — говорится в сообщении на сайте корпорации.

В марте в результате крушения самолёта данного типа авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек.

В октябре 2018 года Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air упал в море в Индонезии. В результате ЧП погибли 189 человек.

В связи с инцидентами Росавиация закрыла воздушное пространство России для лайнеров Boeing 737 MAX.