Посольство России оценило решение Израиля об экстрадиции Буркова

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Экстрадиция задержанного в Израиле россиянина Алексея Буркова в США не способствует развитию российско-израильских отношений. Об этом сообщает российское посольство в Тель-Авиве.
Посольство России оценило решение Израиля об экстрадиции Буркова
  • © Фото из личного архива

«Этот шаг (экстрадиция. — RT) не выдерживает критики ни с юридической, ни с гуманитарной, ни с политической точек зрения, ведёт к нарушению прав российского гражданина, а также является отступлением израильской стороной от своих международных обязательств», — сообщает дипломатическое ведомство в Facebook.

Дипломаты также сообщили, что такие действия ставят под сомнение безопасность посещающих Израиль граждан России.

Ранее адвокат Буркова Михаил Ирони заявил, что решение об экстрадиции его подзащитного из Израиля в США окончательное и не подлежит изменениям. Он также не исключил, что россиянина могут передать Вашингтону уже во вторник, 12 ноября.

30 октября министр юстиции Израиля Амир Охана подписал разрешение на экстрадицию россиянина в США

Бурков был задержан в 2015 году по запросу Соединённых Штатов во время прохождения паспортного контроля при выезде из Израиля.

Американские власти настаивают на его экстрадиции в связи с якобы имеющимися обвинениями в киберпреступлениях. Запрос на выдачу Буркова также был направлен российской стороной.

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