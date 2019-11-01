Адвокат прокомментировал решение Израиля экстрадировать Буркова в США

Адвокат россиянина Алексея Буркова Михаил Ирони сообщил, что намерен подать прошение в Высший суд справедливости об отмене решения министра юстиции Израиля, который санкционировал экстрадицию его подзащитного в США.

«Любой человек, который читает решение министра юстиции Израиля, понимает, что там не написано, почему он пришёл к этому решению. Он мотивирует его решением двух судов, которые слушали это дело… Надо понять, что Верховный суд Израиля не обязал выдавать господина Буркова. Верховный суд Израиля постановил, что его можно выдать. Решение о выдаче остаётся полностью за министром юстиции Израиля, который должен сопоставить все доводы и принять решение. Он не взвесил все факты, которые он должен был взвесить, поэтому мы считаем решение неправильным», — сказал Ирони РИА Новости.

Ранее посол России в Израиле Анатолий Викторов отреагировал на решение экстрадировать россиянина Алексея Буркова из Израиля в США.

30 октября стало известно, что министр юстиции Израиля Амир Охана подписал разрешение об экстрадиции.