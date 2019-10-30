Израиль экстрадирует россиянина Буркова в США
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По его словам, решение принято после «многочисленных консультаций с разными официальными лицами».
Бурков был задержан в 2015 году по запросу Соединённых Штатов во время прохождения паспортного контроля при выезде из Израиля.
Американские власти настаивают на его экстрадиции в связи с якобы имеющимися обвинениями в киберпреступлениях. Запрос на выдачу Буркова также был направлен российской стороной.
Подробнее — в материале RT.