Израиль экстрадирует россиянина Буркова в США

Министр юстиции Израиля Амир Охана подписал разрешение об экстрадиции в США россиянина Алексея Буркова. Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на официального представителя ведомства.

По его словам, решение принято после «многочисленных консультаций с разными официальными лицами».

Бурков был задержан в 2015 году по запросу Соединённых Штатов во время прохождения паспортного контроля при выезде из Израиля.

Американские власти настаивают на его экстрадиции в связи с якобы имеющимися обвинениями в киберпреступлениях. Запрос на выдачу Буркова также был направлен российской стороной.

Подробнее — в материале RT.