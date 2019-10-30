Израиль экстрадирует россиянина Буркова в США

Короткая ссылка
Министр юстиции Израиля Амир Охана подписал разрешение об экстрадиции в США россиянина Алексея Буркова. Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на официального представителя ведомства.
Израиль экстрадирует россиянина Буркова в США
  • © Фото из личного архива

По его словам, решение принято после «многочисленных консультаций с разными официальными лицами».

Бурков был задержан в 2015 году по запросу Соединённых Штатов во время прохождения паспортного контроля при выезде из Израиля.

Американские власти настаивают на его экстрадиции в связи с якобы имеющимися обвинениями в киберпреступлениях. Запрос на выдачу Буркова также был направлен российской стороной.

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить