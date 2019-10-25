«Он не нарушал законов Израиля»: вопрос об экстрадиции «хакера» Буркова в США будет решён в течение 60 дней
- Алексей Бурков
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Верховный суд Израиля постановил продлить процесс экстрадиции российского «хакера» Алексея Буркова в США ещё на 60 дней — до 3 декабря 2019 года. Согласно сообщениям израильских СМИ, такое ходатайство было подано в суд властями с опозданием — позже установленного в законе о выдаче иностранцев срока. Несмотря на это, запрос правительства был удовлетворён.
Как сообщал RT, 29-летний Алексей Бурков был арестован по запросу Интерпола в Израиле ещё в 2015 году. США обвиняют россиянина в хакерстве и мошенничестве с кредитными картами.
Выдачи Буркова требует и Россия, где на него также заведено уголовное дело о мошенничестве. Однако запрос РФ так и не был рассмотрен. После длительного судебного разбирательства в Израиле в августе 2019 года Верховный суд страны постановил, что Бурков может быть выдан в США. Однако решение о депортации не было претворено в жизнь вовремя.
Защита Буркова согласилась с обращением властей Израиля в суд о продлении срока экстрадиции россиянина.
Таким образом, русский «хакер» по-прежнему может быть выдан в США, если министр юстиции Израиля Амир Охана до 3 декабря подпишет соответствующее постановление.
Ранее Охана заявлял журналистам, что примет «в ближайшее время» решение о том, подписывать ли постановление о выдаче.
Адвокат Буркова Михаэль Ирони в беседе с RT отметил, что продление срока на экстрадицию в целом является стандартной процедурой.
«Даже если министр Охана подпишет документ сегодня, властям понадобится ещё какое-то время, чтобы физически отправить Буркова в Америку», — говорит Ирони.
«Придержать» для обмена
При этом собеседник не исключает, что продление может быть связано с желанием израильских чиновников «придержать» Буркова до момента, пока в России не будет помилована осуждённая за контрабанду наркотиков гражданка Израиля и США Наама Иссахар или же властями двух стран не будет принято решение о гуманитарном обмене заключёнными.
«По крайней мере, я очень надеюсь, что это произойдёт в течение этих двух месяцев и Бурков вернётся в Россию», — отмечает адвокат россиянина.
Ранее Ирони, а также представители посольства России в Израиле поясняли, что намерены обжаловать решение министра экстрадировать Буркова в США, если оно будет принято.
В свою очередь, адвокаты Иссахар, ранее встречавшиеся с Оханой, заявляли, что также оспорят решение о выдаче Буркова, если оно будет подписано министром.
«Такие заявления действительно звучали в прессе, и это очень хорошая для нас новость», — резюмирует Ирони.
Напомним, что Наама Иссахар была признана в России в сентябре 2019 года виновной в контрабанде наркотиков и приговорена к семи с половиной годам колонии. В апреле 2019-го девушку задержали в аэропорту Шереметьево, где таможенники нашли в её багаже 9,6 грамма гашиша. Иссахар вину не признала. Её защита подала апелляцию.
Возможность экстрадиции
Стоит отметить, что 22 октября советник премьер-министра Израиля Ариэль Бульштейн заявил, что власти страны не будут обсуждать обмен Буркова на Иссахар. По словам Бульштейна, этот вопрос не находится в компетенции правительства, поскольку есть решение Верховного суда Израиля об экстрадиции россиянина в США.
«Даже если самый могущественный политик в Израиле захочет осуществить этот обмен, ничего не выйдет: есть решение суда об экстрадиции. Никто не может позвонить в Верховный суд и попросить решить этот вопрос, — заявил он. — Единственный выход из ситуации — если президент России Владимир Путин помилует Нааму Иссахар. Нетаньяху же не может помиловать россиянина, поскольку он не нарушал законов Израиля и формально не наш арестант».
Адвокат Буркова утверждает, что доводы израильских чиновников — не более чем уловка и манипуляция общественным мнением.
«Верховный суд рассматривает исключительно гипотетическую возможность экстрадиции человека — изучает, достаточно ли доказательств предоставила страна, требующая выдачи. А вот решение о том, выдавать или нет, принимает лично министр юстиции. Это уже не связано с обвинениями — это политика», — поясняет Ирони.
Стоит отметить, что президент России Владимир Путин недавно обсуждал судьбу Иссахар по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который ранее просил о помиловании девушки. Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что «эта тема на слуху и в той или иной степени затрагивалась».
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