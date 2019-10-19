«Обычный россиянин со средним достатком»: друг «хакера» Алексея Буркова рассказал о его жизни до ареста в Израиле

Российский программист Алексей Бурков, который четыре года находится в израильской тюрьме из-за обвинений со стороны США во взломе данных и мошенничестве, до ареста вёл скромный образ жизни. Об этом в интервью RT заявил друг Буркова Дмитрий Емельянов. Он рассказал, что Алексей жил в Петербурге в небольшой студии и ездил на общественном транспорте. По мнению Емельянова, высказывания израильских экспертов, называющих Буркова известным в России хакером, который украл миллионы, а в Израиль приехал консультировать местный банк, — выдумка.

— Как давно вы знакомы с Бурковым?

— Около двенадцати лет. Мы познакомились за границей, где отдыхали со своими девушками. Потом продолжили общаться дома, в Санкт-Петербурге, и очень сдружились.

— Вы тоже как-то связаны с программированием, или у вас были другие общие интересы?

— Я с этим никак не связан — работаю в строительной сфере. Его работу мы особенно не обсуждали, но мне понятно, что это не по той причине, что он что-то скрывал, что он занимался чем-то незаконным.

— То есть вы точно не знаете, чем именно Алексей зарабатывал?

— У него были разные заказы, связанные с веб-дизайном. Мне он тоже как-то помогал сайт делать. Кроме того, он покупал за границей телефоны, планшеты и фотоаппараты, а потом продавал их в Санкт-Петербурге мелким оптом и в розницу.

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— Эксперты, с которыми общаются некоторые израильские СМИ, рассказывают, что Бурков был чуть ли не хакером номер один в России. Говорят, что фигурировал в сети под ником 0day, а в Израиль тогда поехал вовсе не отдыхать, а консультировать местный банк по вопросам безопасности компьютерных систем...

— Я читал эту чушь и смеялся. В Израиль Алексей поехал налаживать отношения с девушкой Дашей — она хотела именно там побывать. Более того, я тогда тоже прилетел к ним на несколько дней — это было сюрпризом. Мы отдыхали вместе. Я улетел домой раньше, а Лёшу задержали в аэропорту.

— Говорят, что Алексей вёл роскошную жизнь «хакера, который украл миллионы с кредитных карт американцев»...

— Он вёл скромный образ жизни. У Алексея не было ни дорогих часов, ни машин, ни недвижимости. Посмотрите на те фотографии, которые я выкладывал в соцсетях, — так не живут люди, которые воруют миллионы. Так живёт обычный россиянин со средним достатком. Он обитал в небольшой студии в Приморском районе Петербурга, ездил на общественном транспорте. Лёша помогал маме, которая живёт в Нефтеюганске. Но если бы он был преуспевающим мошенником, то, наверное, перевёз бы её в Питер. Но он не мог себе этого позволить.

— Вы общались с тех пор, как его арестовали? Как он вам объяснил ситуацию?

— Конечно, он регулярно мне звонит. Лёша толком и сам не понимал, в чём именно его подозревают, так что никаких подробностей не было.

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— Вы сами после такого внезапного ареста друга не боитесь летать за границу?

— Нет. Мы даже в Израиль летали вместе с несколькими знакомыми и устраивали там митинг, требуя отпустить Лёшу.

— Расскажите ещё об Алексее. Какой он человек?

— Он открытый, душевный и сильный. Я восторгаюсь тем, что за четыре года в тюрьме он не сломался, а, наоборот, продолжил развиваться в заключении, читая книги и занимаясь спортом.

— Что думаете о возможности обмена Алексея на израильтянку Нааму Иссахар?

— Для меня была большой радостью новость о том, что у Алексея появился шанс вернуться в Россию. Зная его много лет, я понимаю, что обвинения США абсурдны.

Как ранее сообщал RT, россиянин Алексей Бурков уже почти четыре года находится в израильской тюрьме. Он был арестован по запросу США в декабре 2015 года. Осенью 2019 года Верховный суд Израиля одобрил его экстрадицию в Соединённые Штаты.

Всё это время выдачи Буркова добивается и российская сторона, однако запрос Генпрокуратуры России на экстрадицию Израилем до сих пор не рассмотрен.

Родственники россиянина, в свою очередь, рассказали RT, что попросили российских дипломатов начать переговоры о возможном обмене Буркова на гражданку Израиля Нааму Иссахар, задержанную в московском аэропорту весной 2019 года и осуждённую на семь с половиной лет колонии общего режима по обвинению в контрабанде наркотиков.

После публикации RT в администрации премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что такой обмен невозможен, поскольку россиянин должен быть выдан США по решению Верховного суда. Но чтобы экстрадиция состоялась, это решение должен подписать министр юстиции Израиля Амир Охана. В интервью израильским СМИ Охана заявлял, что примет решение в ближайшие дни.

После вынесения приговора Иссахар президент Израиля Реувен Ривлин и премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху направили обращения к президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать девушку.