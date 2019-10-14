Путин рассмотрит просьбу Израиля помиловать осуждённую гражданку

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Президенту России Владимиру Путину будет доложено об обращении израильской стороны с просьбой помиловать израильтянку, которую в России приговорили к 7,5 года лишения свободы за наркотики.
Путин рассмотрит просьбу Израиля помиловать осуждённую гражданку
  • РИА Новости

Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы знаем, что поступило обращение господина Нетаньяху. После того, как оно поступит по дипломатическим каналам, оно будет доложено и рассмотрено президентом России», — сообщил он, отвечая на вопрос RT.

Ранее израильский президент Реувен Ривлин направил Путину письмо с просьбой помиловать гражданку Израиля Нааму Иссахар.

11 сентября Химкинский городской суд признал виновной гражданку Израиля и США Нааму Иссахар в контрабанде наркотиков.

Её задержали в аэропорту Шереметьево в апреле 2019 года после обнаружения 9,6 грамма гашиша.

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