Путин рассмотрит просьбу Израиля помиловать осуждённую гражданку
- РИА Новости
Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Мы знаем, что поступило обращение господина Нетаньяху. После того, как оно поступит по дипломатическим каналам, оно будет доложено и рассмотрено президентом России», — сообщил он, отвечая на вопрос RT.
Ранее израильский президент Реувен Ривлин направил Путину письмо с просьбой помиловать гражданку Израиля Нааму Иссахар.
11 сентября Химкинский городской суд признал виновной гражданку Израиля и США Нааму Иссахар в контрабанде наркотиков.
Её задержали в аэропорту Шереметьево в апреле 2019 года после обнаружения 9,6 грамма гашиша.